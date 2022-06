Pattinaggio artistico, l’Anthea Skating Latina nella top ten del Lazio

LATINA – Una società sportiva di Latina, l‘A.S.D. Anthea Skating, è nella top ten delle società di pattinaggio artistico del Lazio. Un risultato conquistato di recente da questa giovanissima realtà (nata nel 2018), quando il 5 giugno, si è conclusa una competizione a tappe promossa dalla FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, trofeo che ha visto in campo alcuni dei club più blasonati di Roma e del resto delle altre province, in tutto 42 società.

“Siamo emozionate per questo risultato che premia i nostri sforzi e l’impegno delle nostre giovani atlete”, racconta l’istruttrice e fondatrice Manuela Pastore, che dopo 15 anni di agonismo ha voluto trasmettere il suo amore per questo sport attraverso l’insegnamento e ha scelto il nome “Anthea” (dal greco “fiore”) per rappresentare lo sbocciare di una nuova bellezza: “Qui a Latina – dice – un’arte come è il pattinaggio artistico”.

La strada non è stata tutta in discesa e la pandemia ha complicato non poco le cose: “Con il Covid non sono state più date in gestione le palestre delle scuole e per trovare spazi in cui allenarci negli ultimi due anni ci siamo dovute rivolgere a un privato, ma siamo andate avanti lo stesso. Auspichiamo di trovare soluzioni più sostenibili per il futuro, perché vogliamo che questo sport continui a crescere”.

Ne abbiamo parlato con lei su Radio Immagine