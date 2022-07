Il covid torna a far paura, muore un 52enne di Norma. Duemila nuovi positivi

LATINA – Un uomo di 52 anni di Norma è morto nelle scorse ore al Goretti dove era ricoverato per le conseguenze del covid. Non era vaccinato e non aveva patologie note. Deceduta anche un’ anziana di Sezze, vaccinata. Il virus torna così a fare paura: con il dilagare dei casi, infatti, sale la percentuale dei ricoveri che hanno registrato un’impennata, così i decessi che in provincia di Latina hanno raggiunto quota 878 da inizio pandemia. Cinque sono stati i pazienti deceduti nell’ultima settimana.

Recuperando anche le mancate diagnosi e notifiche della domenica, oggi il numero dei positivi sale oltre quota duemila, di cui 1834 sono cittadini residenti in provincia di Latina (e 180 i non residenti che sul territorio provinciale hanno eseguito il test).

Numeri che emergono da circa 6500 tamponi per un tasso di positività che resta stabile al 30% circa.

A Latina 462 nuovi casi, 194 ad Aprilia, 172 a Terracina, quarta città con più contagi è Formia con 124.

COMUNE PER COMUNE

Aprilia 194

Bassiano 4

Campodimele 1

Castelforte 9

Cisterna di Latina 119

Cori 34

Fondi 40

Formia 124

Gaeta 70

Itri 31

Latina 462

Lenola 13

Maenza 13

Minturno 94

Monte San Biagio 19

Norma 11 1

Pontinia 49

Ponza 1

Priverno 44

Prossedi 5

Roccagorga 12

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 7

Sabaudia 74

San Felice Circeo 19

Santi Cosma e Damiano 36

Sermoneta 49

Sezze 79 1

Sonnino 25

Sperlonga 11

Spigno Saturnia 10

Terracina 172

Ventotene 2