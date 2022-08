A Latina arriva l’attaccante Francesco Margiotta

LATINA – Il Latina Calcio 1932 annuncia l’acquisto dell’attaccante Francesco Margiotta, che arriva dopo l’esperienza nella stagione passata con gli australiani del Melbourne Victory. Il classe 1993, nativo di Torino, ha firmato con il Latina un contratto di due anni con opzione per il terzo anno.

CHI E’ – Margiotta inizia la sua carriera nella primavera della Juventus, dove vince anche un torneo di Viareggio nel 2012. Da quel momento inizia la sua esperienza in Serie C, dove ha vestito rispettivamente le maglie di Carrarese, Venezia, Monza, Real Vicenza e Santarcangelo, rimanendo però sempre sotto contratto con la società bianconera. Nel 2016 arriva la grande occasione della sua carriera, perché si fa avanti il Losanna, club impegnato nel massimo campionato svizzero. Nelle tre stagioni trascorse con la squadra biancoazzurra, Margiotta colleziona 73 presenze condite da 19 gol e 23 assist. Queste prestazioni valgono la chiamata del Lucerna per la stagione 2019/20, altro club della massima serie svizzera, con il quale l’attaccante torinese colleziona altre 43 partite insieme a 14 gol e 12 assist, giocando anche 4 partite in Europa League.

Ad ottobre 2020 torna in Italia, in Serie B, dove il Chievo Verona punta su di lui. Saranno 31 le partite in stagione, con altri 5 gol e 4 assist. Nell’ultima stagione Margiotta ha giocato con il Melbourne Victory nel campionato australiano, collezionando 25 partite arricchite da 4 gol e 3 assist.

“Il Latina Calcio 1932 augura a Francesco Margiotta un buon lavoro per un campionato ricco di soddisfazioni”, dichiara il club del presidente Terracciano.