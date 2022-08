Insufficienza cardiaca grave, al Goretti di Latina impiantato un nuovo dispositivo per stimolare il cuore

LATINA – Un nuovo dispositivo, piccolissimo, in un paziente di 55 anni affetto da uno scompenso cardiaco grave che ne limitava l’orizzonte e la qualità della vita, è stato impiantato con successo al Goretti dall’equipe di elettrofisiologia ed elettrostimolazione della UOC di UTIC, Emodinamica e Cardiologia diretta dal professor Francesco Versaci. Nel Lazio è stata la prima volta.

“Il paziente è già in piedi e sta bene”, assicura il direttore della Uoc che si segnala da anni come un’eccellenza della Asl di Latina. Ad eseguire l’intervento la dottoressa Rita Di Rosa, cardiologa esperta di pace maker, e il dottor Marco Petrassi. Un sistema rivoluzionario in grado di erogare la terapia Cardiac Contractility Modulation (CCM) attraverso il dispositivo Optimizer Smart Mini, progettato e sviluppato dall’azienda Impulse Dynamics.

“Si tratta – spiega il professor Versaci – di una delle nuove frontiere nel trattamento dello scompenso cardiaco sistolico, un’importante innovazione tecnologica per il trattamento di questa patologia. In pratica la terapia migliora la contrattilità del cuore, stimolando il muscolo con degli impulsi elettrici nel periodo refrattario assoluto cardiaco determinando una rimodulazione del metabolismo del calcio nei cuori scompensati. Come dimostrato da numerosi studi clinici, l’uso a breve e lungo termine di questa terapia migliora l’efficienza e la potenza della contrazione cardiaca e aumenta la tolleranza all’esercizio (ET) e la qualità della vita (QoL) dei pazienti”.

“Lo scompenso cardiaco – aggiunge il professor Versaci – rappresenta un problema sanitario importantissimo sia da un punto di vista epidemiologico che clinico. Il termine insufficienza cardiaca è utilizzato per descrivere i segni e i sintomi associati all’incapacità del muscolo cardiaco di pompare abbastanza sangue per soddisfare le esigenze dell’organismo. In Italia si registrano circa 200.000 nuovi casi l’anno e se non curata adeguatamente ha una mortalità molto alta, peggiore di molti tumori maligni: 1 paziente su 9 muore ad un anno dalla diagnosi e la metà dei pazienti non arriva a superare i 5 anni dalla diagnosi. I sintomi dell’insufficienza cardiaca possono manifestarsi con stanchezza, scarsa tolleranza all’esercizio fisico, difficoltà respiratoria, accumulo di fluidi nei polmoni, il cui primo segno generalmente è il rigonfiamento (edema) di gambe e/o braccia. Al momento sono disponibili diversi farmaci per il trattamento dell’insufficienza cardiaca ma alcuni pazienti non traggono vantaggi adeguati esclusivamente da questo approccio”.

Alle 10, 10 l’intervista al professor Versaci su Radio Immagine