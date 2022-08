E’ di Latina il nuovo centrocampista nerazzurro: Alessandro Bordin

LATINA – Mentre vanno avanti gli allenamenti con doppia seduta all’ex Fulgorcavi in vista della quarta amichevole in programma domenica al Francioni contro l’Aprilia, arriva un nuovo colpo in entrata per il Latina Calcio 1932. La società di Piazzale Serratore ha annunciato nelle scorse ore la firma del centrocampista Alessandro Bordin. Il classe 1998, nato proprio nel capoluogo pontino e cresciuto nel vivaio della Roma, ha sottoscritto con i nerazzurri un contratto della durata di un anno. Bordin vanta diverse presenze tra le nazionali giovanili dell’Italia (U16, U17, U18, U19 e U20). Il centrocampista pontino ha disputato tutto il ritiro agli ordini del tecnico Daniele Di Donato e dopo le buone prestazioni nelle amichevoli precampionato, ha convinto la società nerazzurra a puntare su di lui per la stagione 2022/23.

Il Mister intanto ha impresso un’accelerazione agli allenamenti e i nerazzurri da ieri e fino a venerdì saranno in campo la mattina dalle 9 e il pomeriggio. “Il Mister e il suo staff tecnico stanno curando ogni dettaglio della preparazione, in modo da far arrivare i calciatori pronti all’inizio della stagione sia dal punto di vista fisico che tattico”, assicurano dal Latina Calcio.

Come detto queste sedute sono il preludio alla quarta partita precampionato che si disputerà il 13 agosto alle 18 allo stadio Francioni, contro l’Aprilia Calcio, squadra allenata dall’ex giocatore nerazzurro Rubén Olivera.