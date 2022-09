A Latina arriva il Giugliano, Di Donato: “E’ la partita da vincere”

LATINA – Mister Daniele Di Donato ha presentato la sfida tra Latina Calcio 1932 e Giugliano Calcio 1928 in programma domani domenica 18 settembre alle ore 17:30, match valevole per la quarta giornata del campionato di serie C . Latina arriverà in campo con un bel carico di emozioni dopo la bella vittoria di Foggia in trasferta e le due pesanti sconfitte contro Pescara, in casa, e Catanzaro in esterna. I nerazzurri devono ritrovare la vittoria che manca al Francioni da diversi mesi.

“Abbiamo affrontato nelle prime giornate le squadre candidate alla promozione, dobbiamo prendere atto della superiorità. La partita da vincere è quella di domenica. Siamo una squadra giovane che ha ampi margini di miglioramento”, ha detto Di Donato che porterà in panchina De Santis e Riccardi. Rientra dalla squalifica Carissoni resta fuori per l’infortunio alla mano Tessitore. “Abbiamo perso Rosseti oggi, è un periodo che dobbiamo tenere botta”, ha aggiunto il mister.

Dirigerà la gara contro i campani Roberto Lovison di Padova, coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Giacomo Bianchi di Pistoia. Completa la quaterna il sig. Valerio Crezzini di Siena. Per il fischietto padovano, un solo precedente con i nerazzurri, la vittoria interna contro la Nuorese nella stagione 17/18.

I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti ancora oggi, sabato 17 settembre dalle 17 alle 20 e domani, domenica 18, dalle 10 fino al termine del primo tempo.