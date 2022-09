La Benacquista Basket Latina vince a Nardò, ma è fuori dalla Supercoppa di serie A2

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un meritato successo sul campo dell’HDL Nardò ma non riesce comunque ad approdare ai quarti di finale della Supercoppa di serie A2. Buona la partita giocata, soprattutto nella prima parte.

Soddisfazione comunque per il risultato – dicono dal club nerazzurro. La Benacquista infatti si qualifica in seconda posizione nel Girone Azzurro dietro San Severo che vincendo anche con Chieti, ha guadagnato il primo posto e l’accesso ai quarti di finale. L’accesso ai quarti come migliore seconda classificata lo ha conquistato la Stella Azzurra grazie al quoziente canestri nel confronto diretto con Trapani, prima del Girone Giallo.

Gli uomini di coach Gramenzi sfrutteranno queste due settimane prima dell’inizio del campionato per mettere a punto la squadra e arrivare nella migliore condizione possibile al prossimo 2 ottobre.