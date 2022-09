LATINA – “Tanti discorsi su previsioni e sondaggi poi quando votano i cittadini in carne e ossa, vinciamo”. Così in un post pubblicato sui social il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha commentato il risultato elettorale di Latina dove dopo il ri-voto in 22 sezioni si riconferma alla guida della città il candidato civico appoggiato dal centrosinistra Damiano Coletta aggiungendo: “Nella notte la notizia della vittoria di Damiano Coletta nella ripetizione delle elezioni a Latina”.