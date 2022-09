Elezioni a Latina, Coletta resta sindaco. Il candidato del centrodestra non passa

LATINA – Coletta resta sindaco di Latina. Non ci sono ancora i risultati ufficiali, ma i voti arrivati dalle sezioni raccontano di un risultato elettorale nelle 22 sezioni simile a quello di 11 mesi fa: al termine di una sfida all’ultimo voto nella quale come al primo turno ha prevalso il candidato del centrodestra, nessuno supera lo sbarramento del 50% e Vincenzo Zaccheo non riesce nello scatto necessario a vincere il primo turno. Il ballottaggio non si ripeterà e Coletta è confermato primo cittadino.