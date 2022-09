Inizia con Mattia Perin la stagione della FairPlay School Latina

LATINA -La stagione della FairPlay School Latina è iniziata nel migliore dei modi. La scuola calcio inclusiva, equa e gratuita di Marco Ghirotto e Luca Zavatti è ripartita con entusiasmo e si appresta a vivere giornate dalle forti emozioni. Una è andata già in scena lunedì pomeriggio, quando nel centro sportivo di via Helsinky, sede degli allenamenti della FairPlay School, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, è arrivata la visita a sorpresa del portiere della Juventus Mattia Perin, pontino doc, sempre vicino al suo territorio e attento alle dinamiche sociali. Il numero uno bianconero ha trascorso un’ora insieme a tutti i ragazzi della scuola calcio, con i quali si è confrontato a cuore aperto. Autografi, foto e tanti applausi per un ragazzo che, ancora una volta, si è dimostrato un vero campione.

Una giornata che il presidente e responsabile tecnico Marco Ghirotto ha definito sensazionale: “Quello trascorso lunedì è stato uno straordinario pomeriggio tra latinensi. Siamo felici di aver regalato del tempo di gioia a tutti i ragazzi della nostra scuola di sport, un grazie lungo da qui a Torino al nostro amico Mattia Perin, uomo di veri valori come tutta la sua famiglia. Mattia è stato con noi tutto l’allenamento, c’è stata un’energia straordinaria, davvero un grande inizio per la nostra stagione sportivo. E non è finita qui, perché già venerdì avremo un altro appuntamento importantissimo che mi auguro possa essere seguito da tante persone” .

Proprio così, perché venerdì 23 settembre alle ore 17.30, sempre sul campo in sintetico del Centro sportivo Helsinky si disputerà la Partita dei sogni che vedrà come ospite d’eccezione Anna Foglietta, presidente dell’associazione ‘Every Child Is My Child’, costantemente vicina al progetto Fair Play School Latina come sottolineato da Luca Zavatti, vice presidente e coordinatore delle attività straordinarie: “L’incontro con Perin è stato il preludio ad una giornata che ricorderemo a lungo. Siamo grati a Mattia, al papà Pierluigi e a tutta la famiglia per la loro disponibilità e vicinanza, le loro parole ci hanno riempito di gioia e ci spingono a fare sempre meglio. Venerdì avremo l’onore di ospitare l’attrice Anna Foglietta, che presiede l’associazione ‘Every Child Is My Child’. Parliamo di una donna dal cuore d’oro che ha mostrato grandissima sensibilità nei confronti dei ragazzi siriani e che ha visto nella nostra FairPlay School un esempio virtuoso. Nella nostra scuola calcio sono presenti ragazzi con disabilità e normodotati, tutti insieme sullo stesso campo, per potersi divertire correndo dietro ad un pallone.

Dare una opportunità, in maniera gratuita, a chi è meno fortunato è il nostro gol più bello. Invito tutti a partecipare alla ‘Partita dei sogni'”.

La FairPlay School di Latina conta sul supporto di alcuni partners come Mocerino Frutta Secca, San Lidano, Latina St, Infortunistica Tossani, Santori Termoidraulica e Lodi Optica. Tra le belle storie della giornata con Perin, anche il gesto da parte di Diego Valle, ex calciatore dilettante, che ha donato ai ragazzi della scuola calcio 30 palloni da gara.