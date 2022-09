Vigilia di sfiducia, il sindaco di Latina Damiano Coletta in diretta Facebook

LATINA – A meno di 24 ore dal Consiglio comunale che potrebbe sancire la fine della seconda consiliatura a guida civica, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha annunciato per le 19,30 di oggi, 27 settembre, una diretta sulla sua pagina Facebook. L’obiettivo, parlare ai cittadini senza filtri. Non è chiaro però se solo per spiegare quello che sta accadendo, o anche per annunciare qualcosa. Si saprà solo fra poco.

Quello che è chiarissimo è che l’appuntamento con il primo consiglio comunale dopo il rinnovo del voto nelle 22 sezioni (il 4 settembre scorso), arriva in un momento ancora più complicato, con i risultati che consolidano Fratelli D’Italia e Forza Italia. E, all’indomani dell’appuntamento elettorale erano stati proprio gli esponenti di Fratelli D’Italia i più decisi a indicare la via della sfiducia per il sindaco di Latina Damiano Coletta che domani pomeriggio, non senza aver tentato un accordo programmatico, si presenterà in aula. Dagli Azzurri invece la promessa di lealtà nei confronti del centrodestra salvo che per la clausola: “Sfiducia sì, ma quando avremo un candidato”, le parole del senatore Claudio Fazzone.

All’ordine del giorno della seduta di domani, intanto, la convalida degli eletti e l’elezione del presidente del consiglio comunale, ma il centrodestra ha annunciato la sfiducia subito e la maggioranza dei seggi in consiglio è delle forze di opposizione. Dunque solo un accordo sulle cose da fare che giungesse in extremis potrebbe salvare la consiliatura evitando l’ennesimo commissariamento. Un’ipotesi ad ora che sembra molto difficile.