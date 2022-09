Si apre la campagna abbonamenti della Top Volley Cisterna

CISTERNA – Si apre lunedì 5 settembre (alle 16) la campagna abbonamenti della Top Volley Cisterna per assistere alle gare interne nel palazzetto di Via delle Province. #50ANNIDIPASSIONE il claim scelto in occasione del 50° anniversario dalla fondazione del club: “Abbiamo scelto uno slogan per potesse trasmettere tutta la nostra passione anche ai nostri tifosi”, dicono dalla società guidata dal presidente Gianrio Falivene.

ABBONAMENTO – L’abbonamento da diritto a tutte le partite casalinghe di regular season del Campionato Superlega Credem Banca 2022-23. La vendita è aperta a tutti a partire da Lunedì 5 Settembre dalle ore 16:00 presso il botteghino del Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina.

Quest’anno abbiamo introdotto anche l’abbonamento SOSTENITORE che darà la possibilità, a chi ne vorrà far parte, di entrare a contatto diretto con il mondo della Top Volley Cisterna, avendo diritto all’abbonamento in tribuna GOLD ad un kit firmato Top Volley e tante altre iniziative esclusive.

PREZZI, SETTORI, RIDUZIONI –

SOSTENITORE : 11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD + Kit Top Volley Cisterna, € 500,00

GOLD: 11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD, € 130,00

SILVER: 11 partite di regular season settori TRIBUNA SUD,NORD,OVEST e EST solo settore b-d, € 90,00

GOLD ridotto: 11 partite di regular season TRIBUNA EST settori a-c denominata TRIBUNA GOLD solo per under 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017 (presentando valido documento di riconoscimento) € 80,00

SILVER ridotto: 11 partite di regular season settori TRIBUNA SUD,NORD, OVEST e EST solo settore b-d, solo per under 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017.(presentando valido documento di riconoscimento) € 40,00

INGRESSO GRATUITO per nati/e dal 1 Gennaio 2018 (ritirando biglietto al botteghino)

– L’abbonamento prevede il posto numerato e riservato.

– L’abbonato dà diritto ad un posto solo ed esclusivamente nel settore acquistato.

– La società comunicherà nel mese di settembre tutte le modalità per il ritiro della tessera acquistata.

– In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti, la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.