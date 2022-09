Il Latina Calcio inaugura lo store in centro città e presenta le nuove maglie

LATINA – Sarà inaugurato venerdì 2 settembre alle 19 lo Store (fisico) del Latina Calcio 1932. Ad annunciare la presentazione dell’ultima iniziativa di marketing del club nerazzurro, che ha già uno store virtuale, è stato il presidente del club, Antonio Terracciano. L’appuntamento è in pieno centro città, accanto allo storico Bar Mimì, in via Eugenio di Savoia 41, all’interno dell’isola pedonale, in un locale liberatosi di recente e che oggi si presenta ancora work in progress.

All’inaugurazione del “negozio nerazzurro” parteciperanno i calciatori della squadra e saranno anche presentate alla città e agli sportivi le nuove maglie ufficiali della stagione 2022/23.