Una mongolfiera omaggia Pio Federici fondatore della Banda Musicale di Ventotene: Grazie Maestro

VENTOTENE – Una mongolfiera dedicata a Pio Maria Federici, il medico di Latina fondatore e per anni direttore della banda musicale di Ventotene. E’ quella lanciata lunedì pomeriggio dal porto dell’isola davanti a centinaia di persone, per la festa di Santa Candida, mentre la Banda suonava.

E’ stato un momento di grande commozione per gli isolani che hanno voluto salutare il Maestro ad un anno dalla sua scomparsa, con uno dei “pallò” più belli dell’edizione 2022, l’ opera di Jenny Aiello e di un gruppo di ventoteniesi. Mentre la mongolfiera si levava in cielo, è apparso il ritratto del volto sorridente di Pio Federici, con il Grazie della comunità isolana. Un’occasione per ricordare anche Pasquale Romano storico dipendente comunale e veterano della Banda Musicale, scomparso di recente.

Con la premiazione delle mongolfiere più belle (seconda classificata quella dedicata a Federici), è anche calato il sipario sulla festa dedicata alla protettrice di Ventotene che avrà il suo epilogo religioso alle 18,30 con la Messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari in Piazza Alcide de Gasperi.

(il video è quello postato dalla consigliera comunale di Latina Floriana Coletta)