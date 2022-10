Latina per le donne iraniane: sit-in in Piazza del Popolo

LATINA – Latina in solidarietà con le donne e la popolazione iraniana. L’appuntamento è per oggi (sabato 22 ottobre) alle 16, 30, in piazza del Popolo, a circa un mese dall’arresto e dall’uccisione di Mahsa Amini colpevole di non aver messo bene il velo, lasciando scoperta una ciocca di capelli. “Le azioni violente e disumane della ‘Polizia Morale’ non accennano a placarsi – dicono le tante associazioni, gruppi, movimenti che hanno promosso e organizzato la manifestazione – Da quel giorno le donne hanno riempito le strade e le piazze in Iran e in tutto il mondo, in molte togliendosi l’hijab e tagliandosi ciocche di capelli in segno di protesta. Insieme a loro, il sostegno di giovani e uomini che continuano a manifestare al loro fianco e che hanno reso la protesta un’azione di denuncia collettiva. Latina non vuole restare indifferente: vogliamo esprimere sostegno e vicinanza. Cercare di amplificare, con la nostra protesta, il grido di libertà elevato dalle donne e dalla popolazione iraniana”.

Durante il sit-in verranno lette testimonianze dirette da chi vive in Iran e sarà possibile, per chiunque lo volesse, intervenire per condividere il proprio pensiero. Pertanto, invitiamo a partecipare tutte e tutti: cittadini, cittadine, associazioni, movimenti e partiti politici.

Le associazioni organizzatrici sono ActionAid; Amnesty; ANPI Latina – sezione Severino Spaccatrosi; Arcigay Latina – Seicomesei; Auser; Centro Donna Lilith; Collettivo Primo Contatto; Emergency; Intercultura; Magma; Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea – sezione di Latina, Noi – Latina Coraggiosa; Polvere di Fate; Refugees Welcome Italia – gruppo territoriale di Latina; Rete degli Studenti Medi; Solidarte; Tempi Moderni; Tre Mamme per Amiche; Unione Italiana Apolidi.