Latina, la Famiglia Ecoliri si allarga, arrivano Ds e Opel

LATINA – Cresce la famiglia Eco Liri che si arricchisce di due nuovi brand. Lo ha annunciato oggi l’imprenditore Cristian Papa: “Il momento è molto particolare, ma come sempre, nel momento in cui ci sono opportunità noi le cogliamo. La famiglia EcoLiri si allarga con due nuovi marchi dell’orbita Stellantis, che sono Opel e DS – spiega Papa – Siamo in partenza per questa nuova avventura, abbracceremo così una fascia di clientela più ampia sicuri di poter offrire sempre più scelta sul mercato”.

L’inaugurazione per il pubblico sarà a breve con un open weekend nella sede di Latina: “Accoglieremo pubblico, amici e clienti sarà il 22 e 23 ottobre nella sede di Latina. Restano naturalmente tutti gli altri marchi, una gamma molto completa, ma ci sono anche tante novità in arrivo e piano piano sveleremo tutto”.