Il Latina Calcio 1932 sfida a domicilio la Turris

LATINA – Il Latina Calcio 1932 è in partenza per la Campania dove domani (alle 14,30) scenderà in campo per affrontare la Turris nella 12° giornata di Lega Pro. Dopo la rifinitura di questa mattina, il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato ha presentato il match nella Sala stampa Amodio dello stadio Francioni: “Inutile negare che in questo momento siamo un po’ in difficoltà, ma è il momento di fare quadrato”.

Non saranno della partita Amadio squalificato, ed Esposito alle prese con una ferita suturata alla testa.

A dirigere l’incontro di scena allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco sarà il sig. Mattia Caldera della sezione di Como. I suoi assistenti saranno il sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale e il sig. Simone Biffi di Treviglio. Team arbitrale completato dal quarto uomo, Domenico Petraglione di Termoli.

Un precedente noto tra il fischietto comasco e il Latina Calcio 1932 in occasione della gara di andata tra Avellino Calcio e Latina nella stagione 18/19 di Serie D.

E’ la prima di due trasferte consecutive: domenica 13 novembre i nerazzurri saranno di scena a Potenza. In vista del match, la Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto il cambio d’orario per il match che avrà inizio alle ore 14.30.