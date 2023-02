Oroscopo del giorno 14 Febbraio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie dovranno solo guardarsi negli occhi per capirsi, sentendosi rassicurate: approfittate della situazione ed organizzate un momento di relax per due. Single: non vedete l’ora di saperne di più su una persona che di recente ha acceso il vostro cuore. Professionalmente vi trovate in un’incertezza costante ed avrete difficoltà a concentrarvi perché state indugiando nelle vostre scelte. Per quanto riguarda la salute potreste sperimentare un declino generale del tono e del morale: rilassatevi e prendetevi più cura di voi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente sarà un giorno ideale per rafforzare il vostro amore. In coppia passerete una giornata armoniosa: esprimerete i vostri sentimenti e deciderete di impegnarvi per la felicità del partner. Single: i vostri incontri saranno ricchi di condivisione e buon umore, senza necessariamente cercare di materializzare una relazione ovvia. A lavoro, l’aspetto astrale vi darà l’impulso necessario per rimanere efficaci ed obiettivi per tutto il giorno. L’entourage professionale può contare sulla vostra professionalità e sulle vostre abilità. Per quanto riguarda la salute avete tutte le possibilità di passare una giornata serena.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia sarete in grado di motivare il partner ed insieme riuscirete a mettere in opera alcuni progetti per il vostro futuro. Single: se avete un appuntamento cercate di mantenere una certa obiettività per non rischiare di allontanare la persona che vi piace. Professionalmente non vi sentite apprezzati per il vostro vero valore e potreste persino pensare ad un cambiamento radicale che potrebbe aprirvi la via per il successo. La salute è nella norma e dovreste essere in grado di organizzare meglio il vostro programma concedendovi del tempo per riposare.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non dovreste cercare di nascondere le vostre incertezze: parlate col partner e sarete sorpresi dei risultati. Single: siete troppo chiusi in voi stessi e non dovreste prendere degli appuntamenti. Concedetevi del tempo per riflettere e nei prossimi giorni tutto sarà più fattibile. Professionalmente sarà la giornata degli imprevisti e dovreste cercare di adattarvi al meglio. Non trascurate i rapporti con i colleghi e cercate di essere tolleranti. Per quanto riguarda la salute non dovreste affrontare grandi problemi: idratatevi e cercate di diminuire l’intensità delle cattive abitudini.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia avete difficoltà ad esprimervi: tante cose non dette potrebbero danneggiare il vostro rapporto. Dovreste trovare un modo per parlare con il partner ed affrontare insieme la situazione. Single: non esitate a mostrare la vostra vera personalità perché potreste perdere alcune opportunità. A lavoro sembra che la redditività dei vostri progetti non sia sufficiente: cercate di coinvolgere i colleghi, alcuni hanno delle idee abbastanza valide. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio cercare di aiutare il corpo a purificarsi di alcune tossine.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno e porta una piccola nota di frustrazione emotiva. In coppia si tratta del fatto che non riuscite a trovare il tempo per stare di più col partner. Single: anche se non siete dell’umore giusto dovreste uscire di più e potreste cambiare idea sulla vostra situazione. A lavoro si annuncia una giornata molto impegnativa, tuttavia sarebbe saggio fare solo le cose urgenti per non rischiare di fare degli errori. Per quanto riguarda la salute siete stanchi e non avete un sonno tranquillo: dovreste concedervi dei momenti di relax.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà una giornata intensa, piena di affezione e romanticismo: dovreste approfittarne per pensare seriamente ai progetti per il futuro. Single: se incontrerete una persona avete tutte le possibilità per passare una serata speciale. A lavoro troverete il supporto dei collaboratori ed accederete con facilità ad un obiettivo importante. Per quanto riguarda la salute sarete in grado di bilanciare le vostre energie ascoltando attentamente le esigenze del corpo e rispondendo di conseguenza.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in sintonia col partner e potreste prendere alcune decisioni importanti sul vostro futuro. Single: siete pronti a lasciarvi alle spalle il passato e pensare seriamente al futuro. Professionalmente avete ritrovato la motivazione e vi sentite carichi per affrontare nuove sfide. Per quanto riguarda la salute, se siete sportivi, sarete in pieno possesso dei vostri mezzi; gli altri dovrebbero cogliere l’opportunità per iniziare a bilanciare un po’ l’alimentazione e gli orari dei pasti.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in opposizione con Saturno nel vostro segno. In coppia non riuscirete ad essere d’accordo con nessuna delle proposte del partner: cercate di relativizzare il rapporto essendo più tolleranti nei suoi confronti. Single: avete un atteggiamento piuttosto negativo e questo fa allontanare alcune persone. A lavoro siete sopraffatti della montagna di richieste: cercate di organizzarvi meglio e date priorità alle cose più importanti. Per quanto riguarda la salute, a causa di un’alimentazione sbagliata, potreste avere dei problemi digestivi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, si ha la tendenza di essere provocatori e rischiate di intristire il partner o le persone che vi circondano. Dovreste cercare di comprendere come si sente l’altro prima di agire in questa maniera. Professionalmente, dovreste evitare di intervenire in alcune discussioni per non offendere i vostri colleghi. Per quanto riguarda la salute è essenziale trovare un modo per eliminare tutta la tensione accumulata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in opposizione con Plutone nel vostro segno. In coppia non apprezzate i compromessi, i ritardi o la mancanza d’attenzione: smettete di lamentarvi e cercate di agire per cambiare questi dettagli. Single: dovreste apprezzare le persone che vi circondano e non cercare la perfezione assoluta. Professionalmente, la maggior parte di voi dovrebbe essere in grado di portare a termine un progetto abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda la salute, se avete dei dubbi sul vostro stato attuale, dovreste fare un piccolo check-up.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata romantica: sentimenti condivisi e momenti di intimità illumineranno il vostro camino. Single: se avete conosciuto una persona non dovreste cercare di cambiare il vostro stile solo per compiacerla. A lavoro avrete una visione realistica della vostra situazione e sarete in grado di identificare eventuali insidie, trovando anche le soluzioni migliori per evitarle. Per quanto riguarda la salute vi sentirete bene ma non avrete abbastanza energia per entrare in attività che richiedono uno sforzo intenso.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.