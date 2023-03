CNA Latina lancia Benvenuti in Atelier

LATINA – La CNA lancia il progetto Benvenuti in Atelier per promuovere la cultura e le imprese dell’alto artigianato nel settore della moda. Tra le ideatrici dell’iniziativa a carattere nazionale anche una stilista del territorio Lisa Tibaldi Grassi presidente di CNA federmoda Latina. Atelier, sartorie, laboratori di accessori, pelle, modisterie contemporaneamente, in tutta Italia, realizzeranno degli eventi open day, aperitivi, stage, piccoli seminari per trasmettere la propria sapienza e far conoscere le loro creazioni.

Si tratta, spiega Lisa Tibaldi Grassi, di dischiudere i nostri atelier e laboratori, veri e propri scrigni di creatività e di saper fare italiano, patrimoni di conoscenza e di tradizione, che restano spesso sconosciuti a chi non si è mai avvicinato a questi mondi. Ma si tratta anche, aggiunge Antonello Testa, segretario della CNA Latina, di rimettere al centro del mondo del lavoro la creatività come elemento esclusivo del sapere artigianale e come generatore di valore economico e sociale perché promuovere l’artigianato significa tornare ad investire su un’economia territoriale, basata sulle persone e sulla produzione di beni.

L’iniziativa programmata per novembre 2023 è una vera e propria offerta esperienziale per quanti in quei giorni vorranno e potranno visitare le imprese artigianali del settore e per la buona riuscita del progetto CNA metterà in campo una forte campagna comunicativa su tutto il territorio nazionale per il rilancio del Sartoriale Made in Italy coinvolgendo partner istituzionali per la realizzazione di un programma di eventi integrato che possa aumentarne l’offerta turistica.

Nei prossimi giorni i dettagli saranno illustrati in una una conferenza stampa di lancio per l’apertura della manifestazione interesse organizzata sul territorio da CNA Latina.