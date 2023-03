Domenica in Jazz: si chiude la stagione invernale della 52nd Jazz

LATINA – 10 musicisti e una cantante, Diletta Coggio, domenica pomeriggio, alle 18.00 sul palco del Geena, per l’ultimo appuntamento di questa stagione invernale organizzata dalla 52nd Jazz. Ad esibirsi la Jazz Combo, diretta dal Maestro Nando Martella, anche alla tromba; insieme al lui Alberto Callari e al trombone Ciro Pascapè. Al sax Sandro Paoletti, Claudio Camilletti e Alessandro Marchionni al sax baritono; Vincenzo Bianchi al piano, Luca Cantarelli al basso e Giorgio Coronati alla batteria.

Nata nel 2015, a Latina, la Jazz Combo presenterà un repertorio che spazia dalle sonorità classiche dello Swing fino alle contaminazioni musicali del Latin Jazz e Jazz Rock con arrangiamenti sia del M° Martella che di altri arrangiatori come S. Nestico, B. Mintzer, D. Wolpe ed altri.

Il Maestro Nando Martella, diplomatosi in tromba con il M° Michele Lacerenza e in Musica Jazz sotto la guida del M° Gerardo Iacoucci, si è poi specializzato presso il Berklee College of Music di Boston (USA).

La Jazz Combo ha al suo attivo varie performances in Jazz Club e in tanti Festival Jazz italiani.

“Una stagione entusiasmante e ben riuscita con un bilancio senz’altro positivo – commentano gli organizzatori Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi. Una stagione che ha visto alternarsi sul palco grandi artisti e che chiudiamo, domenica prossima, con una ensemble locale già ospite delle nostre stagioni musicali. Non possiamo non ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno supportati ovvero la Roda spa, il B&B Languages, lo Studio Fantozzi e l’Enoteca Marocco. Un ringraziamento anche a Fabio D’Achille che, anche questa volta, ci ha affiancati con artisti che hanno esposto le loro opere all’interno del locale. Per gli amanti del jazz il prossimo appuntamento è per questa estate. Stiamo già lavorando – concludono gli organizzatori della 52nd Jazz – per la stagione 2023 del Ninfa Jazz con nuovi concerti, in programma a luglio e agosto, e con altri importanti artisti, anche internazionali, che verranno ad impreziosire una rassegna estiva che già da anni sta riscuotendo un grande successo di pubblico”.

Ricordiamo che per prenotare, o per tutte le info sui concerti, si può scrivere su WhatsApp al numero 350.1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.