Latina Calcio di scena al Rocchi di Viterbo per una delicata sfida salvezza

LATINA – Domani alle 14.30 il Latina sarà di scena al Rocchi di Viterbo per una delicata sfida salvezza con il Monterosi. I nerazzurri, orfani dello squalificato Di Livio, proveranno a risollevarsi dopo due sconfitte consecutive e dopo la contestazione seguita al deludente ko interno con il Messina. Ne abbiamo parlato con uno dei senatori del gruppo, Lorenzo Carissoni

La mattina scorsa, intanto, il centrocampista Marco Teraschi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il perdurare della pubalgia che in questa stagione gli ha permesso di scendere in campo solo 5 volte. Operato dal professor Tucciarone e dalla sua equipe presso l’Icot di Latina, l’esterno classe 2001 ha subito una scarificazione del tendine adduttore. Stimati in 4 mesi i tempi di recupero.