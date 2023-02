Latina, termina il progetto itinerante del Comune “Giovani cittadini consapevoli”

LATINA – Si è concluso ieri il progetto itinerante “Giovani cittadini consapevoli”. Oltre 700 sono stati gli studenti degli Istituti superiori Mattei, Einaudi, Marconi e G.B. Grassi che hanno partecipato con entusiasmo e attenzione all’iniziativa nata da una idea del Servizio Demografico-Statistica diretto dalla Dirigente Lucia Giovangrossi e realizzata in collaborazione con il Servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili diretto dal Dirigente Marco Turriziani.

Ieri è stata la volta dell’Istituto Marconi e del Liceo Scientifico G.B. Grassi. Apprezzamento è stato espresso sia dalla collaboratrice del Dirigente scolastico dell’Istituto Marconi Roberta Tassini che dal Dirigente scolastico del Liceo G.B. Grassi Vincenzo Lifranchi, ma anche dagli studenti: “Grazie per l’opportunità che ci avete dato” con queste parole Francesca e Micol, studentesse del Liceo Scientifico G.B. Grassi hanno esternato gratitudine ai funzionari dell’Amministrazione comunale a margine dell’evento.

Un riscontro positivo, dunque, per questo genere di iniziative, organizzate in favore dei giovani e in collaborazione con le istituzioni scolastiche finalizzate alla sensibilizzazione e consapevolezza circa i diritti legati all’elettorato attivo e passivo, all’importanza di essere comunità e soprattutto cittadinanza

amministrativa.

Moderatrice dell’evento la dottoressa Serena Gallettini dell’Ufficio Politiche giovanili.

L’approfondimento delle tematiche legate al diritto di voto e alla cittadinanza è stato rappresentato agli

studenti dai funzionari del Servizio demografico e statistica Raffale Cioppa e Mariafrancesca D’Adamo;

Emilio Rossi e Fabrizio Calabrò hanno provveduto alla consegna delle tessere elettorali agli studenti che

non l’avevano ancora ritirata presso gli uffici comunali.

A raccontare l’esperienza di cittadini attivi era presente una delegazione di volontari del Servizio civile universale assunti dall’Ente comunale: Alessandra Giancola, Francesca Casertano, Matteo Semenzato, Fabrizio Sevagian, accompagnati dalla dottoressa Carla Cerroni funzionaria dell’ Ufficio Politiche giovanili.

La manifestazione è stata intervallata da momenti musicali della giovane cantante Martina Celommi, in arte Eterna.