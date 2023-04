Immobili, interesse crescente a Latina e più domanda di locazioni

LATINA – L’espansione del mercato immobiliare laziale si mantiene su tassi contenuti e tendenti alla stabilità, mostrando comunque velocità diverse a seconda dei territori presi in esame. E’ l’analisi dell’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale laziale elaborata da Immobiliare.it Insights.

NEL LAZIO – Comprare casa nel Lazio costa oggi, in media, 2.631 euro al metro quadro, con il dato trimestrale (+0,9%) allineato rispetto alla crescita su base annua. La domanda di abitazioni in vendita accelera, sfiorando il +6% nell’ultimo trimestre, mentre vale un discorso diverso per gli stock, che nello stesso periodo riprendono a vedere un accumulo degli immobili offerti sul mercato (+2,3%). Il mercato delle locazioni è stabile nell’ultimo trimestre: +0,5% per quanto riguarda le variazioni dei prezzi, ora fissati a 13,3 euro al metro quadro in regione. Si stabilizza inoltre l’andamento degli altri principali indicatori. Da un lato, gli stock di immobili offerti in locazioni si affermano a -0,2% rispetto ai tre mesi precedenti; dall’altro, la tendenza alla stabilità emerge anche per la domanda: il dato trimestrale è del +1,4%.

A LATINA – Per quanto riguarda il mercato delle compravendite, quasi tutti i territori laziali tendono alla stabilità dei prezzi nell’ultimo trimestre, collocandosi tra il -1% e il +1% di variazione (AD eccezione della provincia di Rieti, che cresce del +1,7%.)

Per quanto riguarda la domanda negli ultimi tre mesi, quasi tutti i territori laziali vedono una crescita dell’interesse, trainati dal +16% del comune di Latina.

Generalmente si assiste ad una crescita della domanda di locazioni, con la provincia di Latina che arriva al +24,3% nel trimestre e con gli stock che conseguentemente decrescono di quasi il 18%.