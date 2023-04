Incidente mortale a Sabaudia, perde la vita un 21enne

LATINA – Tragico fuori strada intorno alle 20 di questa sera sulla Strada regionale 544. Nell’impatto ha perso la vita A.S. un ragazzo di 21 anni residente a Sabaudia. Il giovane per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, ha perso il controllo della Fiat 500 che guidava. Per lui all’arrivo del 118 non c’era già più nulla da fare. Sull’asfalto gli agenti non hanno trovato segni di frenata. Tra le ipotesi quella di una distrazione fatale.