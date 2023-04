Nel Lazio ancora non versati ai medici residui dei fondi contrattuali per 70 milioni

I dirigenti medici e sanitari del Lazio attendono da tempo che i residui dei fondi contrattuali relativi al 2020 e al 2021 confluiscano nelle loro buste paga. “Parliamo, mediamente, di oltre 6.770 euro a testa: 2605 euro per il 2020 e 4165 euro per il 2021. Numeri in ogni caso sottostimati, poiché non tutte le aziende sanitarie hanno fornito dati completi”. La denuncia arriva dal sindacato dei medici CIMO che ha fatto i conti scoprendo che “complessivamente, nel Lazio i residui dei fondi contrattuali del 2020 ammontano a 26,9 milioni e a 43 milioni quelli del 2021. Si tratta di un tesoretto derivante dal non completo utilizzo dei fondi contrattuali con cui si finanzia la parte accessoria dello stipendio dei dirigenti medici, sanitari e veterinari (incarichi, risultato e disagio). Risorse che andrebbero integralmente riversate nelle buste paga dei professionisti nel corso dell’anno successivo, ma purtroppo questo non avviene”.

«Se vogliamo frenare la fuga dei medici dalla sanità pubblica e rendere il Servizio sanitario regionale nuovamente attrattivo per i giovani è essenziale rispettare i diritti dei dirigenti – commenta Alessandro Caminiti, Segretario CIMO Lazio -. I residui del 2020 dovevano essere distribuiti entro il 2021, e quelli del 2021 entro il 2022. E invece siamo ancora in attesa. Speriamo dunque che la nuova amministrazione, presieduta da Francesco Rocca, acceleri l’iter necessario affinché queste risorse arrivino prontamente ai dirigenti medici e sanitari».

«Per risollevare la sanità regionale occorre rimettere al centro i professionisti, instaurando un confronto proficuo con i rappresentanti dei lavoratori. Confidiamo dunque di avviare una collaborazione costruttiva con la Regione», conclude Caminiti.