Pagliari (Lega): “Dal Comune si sta valutando un intervento per la navigabilità del Porto Canale di Rio Martino”

LATINA – Giovedì scorso, presso il palazzo comunale, si è svolto un incontro con il Commissario Straordinario, i Dirigenti del Servizio Ambiente e Marina del Comune di Latina e una rappresentanza dei pescatori che operano nel porto canale di Rio Martino, accompagnati dal già Consigliere comunale della Lega Alessio Pagliari.

Si è discusso dell’attuale situazione in cui versa l’imboccatura del porto. A seguito delle recenti mareggiate, purtroppo, si è nuovamente formata una barriera di sabbia che, di fatto, non consente alle imbarcazioni di poter uscire in mare o rientrare in porto. In attesa di programmare interventi di manutenzione ordinaria permanenti e duraturi, così come già previsto da una determina regionale, si è valutata la possibilità di effettuare un intervento urgente che possa velocemente ripristinare le condizioni di sufficiente pescaggio, al fine di consentire la navigabilità del canale ai pescatori e ai diportisti, permettendo così ai primi di lavorare in uno dei migliori periodi dell’anno per la pesca, e ai secondi, in vista dell’approssimarsi della stagione balneare, di potersi divertire, auspicando che presto possano definitivamente essere date in gestione le darsene del porto canale.

“Ringraziamo – conclude Alessio Pagliari – il Commissario Straordinario e i dirigenti comunali per la disponibilità e l’interesse per trovare la soluzione più rapida al problema di navigabilità del porto canale di Rio Martino, che, ricordo, è anche considerato nel “Portolano” un porto rifugio. Insieme ai pescatori e ai diportisti continuerò a seguire l’iter burocratico. Borgo Grappa viveva e deve tornare presto a vivere di economia sostenibile legata al mare.”