Primarie Pd, Celentano: “Complimenti a Coletta”

LATINA – “Congratulazioni a Damiano Coletta per la vittoria interna al centrosinistra sulla candidatura a Sindaco di Latina, scelta con il metodo delle primarie.

A Damiano Coletta auguro buon lavoro. Ci attende una sfida in contrapposizione, con ricette e soluzioni diverse per la città di Latina. Mi auguro che il confronto, e ne sono certa, avvenga con la massima lealtà, nel rispetto delle persone, delle idee e dei contenuti. La crescita di una città e del suo territorio si basa anche sul confronto che, sia pure serrato, non deve mai scadere in espressioni rissose. A Damiano, con il quale condivido la professione di medico, va il mio in bocca al lupo per questa sfida politica esaltante ed impegnativa per il bene della nostra comunità e della nostra città”.