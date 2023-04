Vela, a Formia la 2° tappa della Coppa Italia classe 420

FORMIA – Tutto pronto a Formia per la II tappa della Coppa Italia, la regata nazionale organizzata dal Circolo Nautico Caposele (il più antico della provincia di Latina), patrocinata dal Comune di Formia e in collaborazione con la classe 420 Uniqua Italia. Al via, venerdì 7 aprile, 112 equipaggi di 41 circoli velici italiani. Una pasqua di sport agonistico, che vedrà la presenza imponente di atleti, tecnici e accompagnatori.

Nel suggestivo scenario del Golfo di Gaeta, i giovani team della popolare deriva giovanile in doppio, si affronteranno nel weekend pasquale nella seconda regata valida per la Ranking List 2023, che definirà gli equipaggi selezionati a rappresentare l’Italia ai campionati Mondiali ed Europei del prossimo luglio 2023.

IL PROGRAMMA – Il programma delle regate prevede per tutte le categorie in gara (Open M (maschile)-F (femminile)-X (equipaggio misto), Under 19 M-F-X e Under 17 M-F-X), il segnale di avviso della prima prova alle ore 12.00 di venerdì 7 aprile, per poi proseguire con le regate fino alla giornata conclusiva di lunedì 10 aprile, con la cerimonia di premiazione.

Tra gli equipaggi iscritti il podio della I^ Coppa Italia di Lérici (La Spezia) con Giulia Schultze e Andrea Vichi (Under 17 X), Roberta Greganti Roberta e Lanteri Francesca (U19 F), Corrado Cicconetti e Francesco Vassallo Francesco (U19 M).

“Dopo una delle tre tappe italiane inserita nel calendario FIV del Trofeo Optisud dei giovanissimi dell’Optimist, Formia si consolida città dello sport e della vela – dichiarano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo – Ospitare ancora una volta nelle nostre acque la prestigiosa manifestazione velica riservata ai giovani, è motivo di orgoglio per la nostra città e ci spinge convintamente ad investire e lavorare sempre di più per completare il percorso di servizi e di iniziative collaterali avviate nel nostro territorio in questo periodo. La partecipazione di oltre 220 atleti e la previsione della presenza sul territorio di oltre 400 persone ci invoglia a fare sempre meglio. Un ringraziamento particolare al Circolo Nautico Caposele, sempre attivo ed eccellenza sportiva di Formia”.

La classe 420 da oltre 50 anni è una delle più diffuse imbarcazioni giovanili di formazione per la vela agonistica, considerata propedeutica per le specialità veliche olimpiche.