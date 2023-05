Campestre Oasi di Ninfa, nel ricordo di Emiliano Di Girolamo e Alessia Calvani

PANTANELLO – Un’affascinante cornice naturale caratterizzerà la settima tappa del 31esimo Grande Slam “Natalino Nocera”, in programma sabato 27 maggio con start alle 17.30. Si tratta del parco Pantanello, inserito nel suggestivo contesto del Giardino di Ninfa. E’ qui che si rinnoverà per la 21esima volta l’appuntamento con la storica “Campestre Oasi di Ninfa”, organizzata dall’Uisp in collaborazione con l’Asd Latina Scalo Running e con il suo presidente Mauro Anzalone. L’evento è abbinato ad un memorial dedicato a due ragazzi prematuramente scomparsi: Alessia Calvani, la studentessa che ha lasciato il segno nel ricordo di tutti, ed Emiliano Di Girolamo, sorridente e infaticabile dirigente Uisp coinvolto per anni nelle attività del Comitato Territoriale.

Le famiglie dei due giovani saranno presenti per consegnare ai vincitori della corsa, in ambito maschile e femminile, un apposito trofeo dedicato proprio ai loro cari. La gara podistica sarà sulla distanza di 8 chilometri suddivisi in due giri da 3.100 metri e in un allungo finale da poco più di un chilometro, da affrontare con un tempo massimo di un’ora e 30 minuti. Sullo stesso percorso si svolgerà anche la camminata aperta a tutti, preziosa opportunità per ammirare la vegetazione e gli angoli incontaminati di uno spettacolare paesaggio. Per tale opportunità offerta ai partecipanti il segretario generale Domenico Lattanzi ha voluto ringraziare chi gestisce l’Oasi di Ninfa, la Fondazione Roffredo Caetani: “Il ringraziamento va al presidente Massimo Amodio e alla direttrice Antonella Ponsillo, la loro disponibilità ci consente di regalare ancora una volta al Grande Slam questa incantevole location. Estendiamo i ringraziamenti alla Croce Rossa, incaricata dell’assistenza sanitaria, e alla Aisa di Latina, mobilitata per presidiare il percorso. Citazione doverosa, infine, per lo sponsor che ha fornito i premi per gli atleti, il Conad Superstore del Sermoneta Shopping Center”. E a proposito di premi, dei riconoscimenti saranno assegnati ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale e delle singole categorie, ma anche alle prime cinque società con il più alto numero di iscritti al traguardo, con un minimo di venti. Un premio a parte sarà riservato ai primi tre e alle prime tre che risultano iscritti all’Avis. Lo scorso anno si impose Diego Papoccia con un tempo di 24’53’’, distanziando di appena tre secondi Gabriele Carraroli. Terzo arrivò Marco Quaglia. Tra le donne vinse Maria Casciotti in 28’36’’, davanti a Pamela Gabrielli e Wissia Rinaldi. Visto l’obbligo di preservare l’ambiente del Parco ci sarà un numero chiuso per i partecipanti, non oltre i 500. Per iscriversi consultare il sito uisplatina.it o scrivere al numero WhatsApp 3281193101. Il ritiro pettorali potrà avvenire fino a venerdì 26 presso la sede Uisp di via degli Ernici, a Latina dalle 16 alle 18.30. I preiscritti potranno ritirare il loro numero anche sabato sul posto, un’ora prima della gara.