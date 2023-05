Maltempo, dalla Regione Lazio primo intervento per messa in sicurezza del fosso coperto in via VIII Marzo a Itri

ITRI – «A Itri sono finalmente partiti, grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Difesa del Suolo e con il supporto tecnico del Genio Civile Regionale, i primi lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza del fosso coperto di via VIII Marzo. 18 mesi di attesa senza risposte da parte dell’amministrazione precedente, ora la svolta. La giunta guidata dal presidente Francesco Rocca non lascerà da soli i cittadini di Itri», lo scrive in una nota Elena Palazzo, assessore all’Ambiente e lo Sport della Regione Lazio, nonché consigliere del Comune di Itri.

«Si tratta di un primo importante passo per la pulizia del fosso coperto. Seguirà un ulteriore stanziamento da parte della giunta Rocca per la messa in sicurezza dei due canaloni nelle zone Campiglioni e Giovenco. Puntiamo alla prevenzione del rischio idrogeologico, un problema drammatico che, come stiamo purtroppo vedendo in questi giorni in Emilia-Romagna, è urgente affrontare quanto prima impegnando le nostre forze migliori», spiega l’assessore.

«Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le immagini di quella notte del 3 novembre 2021 quando un fiume di fango e detriti ha invaso il centro abitato di Itri. In seguito a quel disastro diverse famiglie sono state costrette, ad ogni allerta meteo, a lasciare le loro abitazioni per scongiurare pericoli. È a loro, prima di tutto, che vogliamo dare una risposta concreta», conclude l’assessore all’Ambiente e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.