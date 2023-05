11 medaglie per l’Asd Sport per tutti di Sermoneta al campionato nazionale di Karate

SERMONETA – Ottima prestazione degli atleti dell’asd Sport per Tutti di Sermoneta che hanno partecipato insieme al Maestro 5° Dan Nicola Marone e Giampaolo Bruni assistente Coach al Campionato Nazionale UDK – AKS di Sora portando a casa 11 Medaglie.

La nuova trasferta ha visto Alessio Aceto , Manuel Barone, Gianluca Bruni, Giulia Bruni, Flavio Ceniccola, Valentina Conio, Giuseppe Feola, Gabriele Maimone, Nicolò Moretto, Sofia Moretto, Francesco Parillo, Emma Parillo, Luca Porcelli E Ines Lumturi Riccardo impegnati in una doppia competizione: sia la gara di Kata sia quella di Kumite e una nuova squadra impegnata in una competizione superiore di due categorie.

Competizione di un livello alto grazie agli atleti partecipanti che provenivano da tutto il territorio nazionale.

Nonostante alcune pecche nell’arbitraggio, gli atleti di Sermoneta hanno portato a casa 11 medaglie divise in 3 primi posti, 2 secondi posti, 6 terzi posti, inoltre 1 quarto posto e altri buoni piazzamenti in pool di 30/40 partecipanti a gara.

“Non mi interessa del risultato voglio che mi mostriate e facciate vedere al pubblico un bel Karate – ha detto agli atleti il M° Marone prima della competizione – dovevano sostenervi, aiutarvi tra voi e affrontare la competizione con tranquillità come se fosse un allenamento in palestra” e come solito il discorso si è concluso “ricordatevi che dovete divertirvi impegnandovi”.

“I ragazzi hanno gareggiato benissimo restando sull’area di gara concentrati e uniti, sostenendosi tra di loro come un gruppo di amici, aiutandosi nelle operazioni di cambio colore durante il kumite come piccoli coach, creando così uno spirito di corpo, una lealtà un sostenersi tra loro che solo in un Dojo si può trovare dove viene coltivata l’amicizia e non l’invidia”, ha concluso il Maestro.