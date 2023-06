A Latina Lido traffico della domenica in tilt, Delle Cave scrive alla sindaca Celentano

LATINA – Il presidente dell’associazione italiana familiari e vittime della strada, Giovanni Delle Cave, scrive alla sindaca di Latina Matilde Celentano presentando l’annoso problema del traffico sul Lungomare di Latina. “Una domenica di mare infernale è terminata con le solite lunghe file in auto – spiega nella sua nota – Dalle 19 circa si è formata un’unica colonna di auto da Capoportiere e Foceverde, bloccando anche l’unico sbocco di via Casilina. L’attesa estenuante ha portato molti automobilisti a spegnere i motori e scendere dalle vetture in attesa di poter ripartire verso la città. L’assalto alla spiaggia del capoluogo, evidentemente, ha bisogno di una diversa gestione del traffico, così come l’uso della pista ciclabile accanto alla quale vengono parcheggiati moltissimi scooter, ostruendo anche il passaggio pedonale. Questa associazione chiede la presenza delle forze dell’ordine sul lungomare per un ordine al traffico”.