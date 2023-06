Incidente sula Pontina, auto si ribalta: tre feriti

LATINA – Due feriti in codice rosso e uno in codice giallo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla corsia nord della Pontina, al km 45 circa ad Aprilia dove tre auto si sono scontrate in un tamponamento a catena terminato con il ribaltamento di una Lancia. L’auto è rimasta di traverso sulla carreggiata, rovesciata su una fiancata. Sul posto l’intervento della polizia stradale di Aprilia che ha dovuto chiudere una corsia e il 118 che ha trasportato i feriti in ospedale. Sul tratto si sono formati chilometri di coda.