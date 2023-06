249° della Guardia di Finanza di Latina, il colonnello Marchetti: “Fondi Pnrr occasione unica, lavoriamo perché siano spesi correttamente”

LATINA – Controlli sul corretto utilizzo dei fondi del Pnrr senza creare intralcio, e grande attenzione ai beneficiari di misure di sostegno messe in campo dallo Stato per imprese e cittadini: saranno al centro dell’attività della Guardia di Finanza in maniera ancora più penetrante nei prossimi mesi. Lo ha detto in uno dei passaggi più significativi dl suo discorso il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Latina colonnello Giovanni Marchetti oggi protagonista in occasione dl 249° anniversario dalla fondazione del Corpo divenuto nel tempo polizia economico- finanziaria.

La cerimonia si è tenuta nel piazzale interno della sede del comando provinciale di Latina alla presenza del comandante regionale del Lazio generale, Virginio Pomponi e delle autorità cittadine e provinciali presenti a Palazzo M dove la cerimonia si è aperta con l’arrivo del Prefetto Maurizio Falco e la tradizionale rassegna dei militari.

Ad affrontare il caldo, insieme con i militari schierati, al guinzaglio dei loro conduttori, anche i due magnifici cani antidroga delle Fiamme Gialle, Indio ed Egira.

Molto apprezzato il discorso del colonnello Marchetti (qui l’audio).

“Un discorso che ha parlato alla comunità”, ha sottolineato nelle riflessioni finali, a margine della cerimonia il prefetto Maurizio Falco