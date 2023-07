Tiziano Ferro chiude il tour e annuncia: “Ho un nodulo a una corda vocale, devo operarmi”

LATINA – «Ho un nodulo a una corda vocale, devo operarmi» Tiziano Ferro ha affidato ai social la dichiarazione con cui chiusi gli impegni live, rivela che prima dell’inizio del tour gli era stato diagnosticato il problema: «I dottori mi suggerivano di fermarmi, avevo il terrore che la mia voce crollasse di colpo. Ma io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città». Il cantante di Latina che nel tour ha riscosso un successo straordinario era tornato a dichiarare il suo amore per Latina durante il collegamento in diretta con il Pride che si è svolto sabato scorso nel capoluogo “per voi ci sarò sempre, ha detto il cantante”