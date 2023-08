A Lenola ultimi giorni per la mostra di Fabio Pannozzo

LENOLA – Si chiuderà il 16 agosto la mostra fotografica Fuori Dentro di Fabio Pannozzo, già medico epidemiologo della Asl di Latina, autore di una serie di scatti sul mondo agricolo e pastorale dei Monti Ausoni. Nella sede della Comunità Montana in località Colle a Lenola, le immagini raccolte in una suggestiva esposizione che ha voluto dedicare alla moglie Mina da poco scomparsa, cominciano dal bianco e nero per allargarsi al colore e finire sul tema del dentro-fuori.

Inaugurata il 4 agosto la mostra resterà visitabile fino al 16 di questo mese con ingresso alle 19,30, promossa dall’ Associazione storico-culturale Monti Ausoni.