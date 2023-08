Il caso De Angelis risolto con un colloquio privato con il presidente della Regione Rocca

Marcello De Angelis resterà al suo posto, a capo della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Sembra chiuso così il capitolo di polemiche anche interne al centrodestra nato dopo le dichiarazioni sulla strage di Bologna.

«L’ho incontrato ieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia – ha detto il governatore del Lazio Francesco Rocca per il quale le dichiarazioni di De Angelis sono un «errore dettato da coinvolgimento affettivo» per la morte quarant’anni fa del fratello Nanni, deceduto in carcere nel 1980 dopo essere stato arrestato per la sua appartenenza a Terza Posizione. L’incontro tra Rocca e il suo portavoce era stato preceduto da un post di scuse su Fb sul profilo di personaggio pubblico.

Scuse che il Pd non ritiene sufficienti. “La Federazione Provinciale del PD Latina annuncia che sarà presente domani al presidio organizzato dal PD Roma sotto la sede della Regione Lazio per chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis a seguito delle gravi esternazioni sulla strage di Bologna e il tentativo revisionista di negare la matrice neofascista dell’attentato – si legge in una nota – Riteniamo insufficienti le scuse di De Angelis a seguito di dichiarazioni incompatibili con il ruolo istituzionale che ricopre in Regione Lazio. Parole con le quali ha offeso la memoria delle vittime, attaccato i magistrati ed il Presidente della Repubblica che solo qualche giorno fa aveva affermato: “La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi. Inaccettabile che questa vicenda si concluda con un faccia a faccia riservato ed il perdono privato da parte del Presidente Rocca. Alla luce dei fatti accaduti, la permanenza di De Angelis a capo della comunicazione istituzionale di un ente importante come la Regione Lazio ne pregiudica irrimediabilmente la credibilità”.