Metro leggera, il Tribunale delle Imprese nega il risarcimento da 4,3 ml al privato

LATINA – La metro leggera di superficie mai realizzata a Latina era priva fin dall’inizio di sostenibilità economica. E’ quanto ha detto il Tribunale delle Imprese di Roma negando il risarcimento di 4,3 milioni di euro chiesti dalla società che nel 2006 aveva ottenuto dal Comune l’incarico di affiancare il rup del procedimento per la realizzazione della opera pubblica. Il debito a distanza di 17 anni pendeva sulla testa dell’Ente (e dei cittadini) già inserito nella lista dei debiti per i quali valutare una transazione. Il debito è stato ridotto dal giudice a 230mila euro.

Sul tema arriva immediato il commento di Latina Bene Comune: “Una decisione che certifica ancora una volta che quel progetto faraonico voluto da Zaccheo era completamente privo di sostenibilità economica e non poteva stare in piedi, dal momento che non esisteva alcun impegno della Regione a versare contributi, scrive in una nota l’ex sindaco Damiano Coletta – Eppure – continua Coletta – il Comune su quei 4,3 milioni era già pronto a transare al 69% regalando dunque 2 milioni di risorse pubbliche”.

“A conti fatti – sottolinea il consigliere del movimento civico all’opposizione – si pagheranno però oltre 230mila euro che si tradurranno in servizi tolti alla collettività, che vanno ad aggiungersi ai 3 milioni gettati via per costruire vagoni prima ancora di avere le rotaie e alle decine di milioni accantonati per anni in attesa della definizione dei giudizi pendenti. E’ importante che la città sappia e che si renda conto di quanto pesa la mala gestione delle risorse pubbliche.

Su quel progetto della Metro grazie a un paziente lavoro politico portato avanti in una prima fase dall’assessore Ranieri e poi dall’ex assessore Bellini abbiamo invece lavorato non solo per scongiurare il definanziamento degli 80 milioni previsti ma anche per ottenere un ulteriore finanziamento per la riprogettazione della viabilità verso Latina Scalo. Anche come opposizione ora continueremo a lavorare nella stessa direzione vigilando con grande attenzione su ogni ipotesi di transazione voluta da questa maggioranza”, conclude Coletta.