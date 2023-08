Sollievo al Lido di Latina, da 48 ore l’acqua è tornata trasparente

LATINA – Nelle ultime 48 ore si è trasformato radicalmente l’aspetto del mare di Latina Lido: da opaco e respingente, con un colore che ha fatto decidere alla sindaca di Latina Matilde Celentano di chiamare a raccolta, per un prossimo tavolo tecnico, tutti gli enti che in qualche modo hanno competenza sulle acque, a quello di queste ore: perfettamente trasparente, se si escludono alcuni circoscritti e transitori fenomeni di schiume.

Ma quale è la causa di un cambiamento così repentino? Se lo chiedono in tanti in queste ore al Lido di Latina dove bagnanti e balneari stanno tirando un sospiro di sollievo, nella speranza che non si tratti di un fenomeno temporaneo, ma di una situazione stabile che restituirà a cittadini e turisti il piacere di godere della spiaggia e del mare. Depurazione? Correnti favorevoli? Condizioni meteo-marine mutate?

Stiamo provando a chiederlo a dei tecnici.

Il primo a rispondere è Sergio Cappucci, ricercatore di Latina dell’Enea, geologo esperto di erosione costiera fenomeno che spiega anche ai profani attraverso alcuni incontri aperti a tutti che in estate si tengono al Tulum.

”Le piene di giugno hanno portato molti solidi anche di granulometria fine – motiva – Le piccole mareggiate fanno tornare in sospensione quelle particelle fino a quando non vanno a depositarsi oltre una certa profondità. Il termine tecnico che determina la capacità di ri-sospendere le particelle dal fondo marino si chiama ”soglia di erosione”. Sono le onde e le correnti che esercitano una pressione sul fondo e hanno la capacità di modellarlo e rimettere in sospensione le particelle più fini. Da qui il colore marrone/verde che si è visto sotto costa dopo le piene. Ora sono giorni di calma dopo una serie di mareggiate più o meno importanti, e finalmente l’acqua sta riavvicinandosi a un grado di trasparenza che non è come quello che avevamo durante le stagioni passate, ma è sicuramente migliore. Quanto ai frammenti di plastica in sospensione, la depurazione forse non ha lavorato al meglio, ma su questo non ho molti elementi. Per tornare a vedere il mare con il grado di trasparenza che avevamo gli anni scorsi – conclude Cappucci – ci vorrà ancora qualche mese”.