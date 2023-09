Controlli estivi nel Sud Pontino, la Guardia di Finanza sequestra oltre sei chili di droga

LATINA – Un chilo e mezzo di hashish, cinque di marijuana e una piantagione con 370 piante cannabis, è quanto sequestrato nel corso dei controlli luglio e agosto i finanzieri del Comando Provinciale di Latina nel sud Pontino grazie al lavoro della Compagnia di Terracina e del Gruppo di Formia. Scoperte anche irregolarità in oltre la metà dei 90 esercizi commerciali controllati e sono state elevate sanzioni nei confronti di venti datori di lavoro di attività turistiche per aver impiegato manodopera irregolare o in nero, che oltretutto in alcuni casi percepiva il reddito di cittadinanza. Sanzioni anche per aver vietato l’accesso alle spiagge libere con servizi connessi alla balneazione.

Nell’intero territorio provinciale, dodici distributori di carburanti sono stati multati perché non esponevano i prezzi praticati al pubblico, sequestrati anche 15 mila litri di gasolio di contrabbando o alterato con solventi chimici, e 1900 kg di gas petrolio liquefatto illecitamente detenuto.

Sul fronte della diffusione delle droghe sequestrati hashish, marijuana, eroina e cocaina a ragazzi il più delle volte minorenni poi affidati ai genitori ignari.