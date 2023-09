Latina, rapina a mano armata da Treccioni: in due con lo scooter assaltano la gelateria

LATINA – E’ durata meno di un minuto ed è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza della gelateria, la rapina a mano armata messa a segno nella notte da Treccioni in viale Pierluigi Nervi a Latina. Il rinomato esercizio artigianale intorno a mezzanotte e mezza stava chiudendo e le due commesse si trovavano una all’esterno e una all’interno del locale per le ordinarie operazioni che precedono la chiusura quando uno scooter Sh di colore grigio chiaro è salito sul marciapiede nell’area privata ed è cominciata l’azione. I due, apparentemente giovani, sono scesi dal motorino con i caschi in testa, il primo ha immobilizzato la commessa che si trovava ai tavoli puntandole contro la pistola, mentre il secondo è entrato nella gelateria e ha afferrato il registratore di cassa con i contanti, poi la fuga. “E’ stato spaventoso per le ragazze, una cosa del genere non era mai capitata prima e non ce l’aspettavamo”, racconta la titolare che ha consegnato le immagini agli investigatori. Sono in corso le indagini della Polizia intervenuta dopo l’allarme lanciato dalle commesse. Il bottino ammonterebbe a circa 2000 euro.