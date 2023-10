Latina a Cerignola per la sfida contro l’Audace

LATINA – Il Latina è in viaggio per Cerignola, dove oggi pomeriggio alle 18,30 disputa la nona giornata del Campionato di serie C (girone C) contro l’Audace. In Puglia, i ragazzi di Di Donato sono chiamati ad una prestazione determinata per provare ad attaccare la vetta della classifica.

“Vincere aiuta a vincere – ha detto l’allenatore – vincere porta forza ed entusiasmo e si è visto anche in allenamento. Affrontiamo una squadra che non ha mai perso, ci aspetta un banco di prova importante per decidere chi siamo”. Così durante la presentazione del match al Francioni.

In campo tutti disponibili, anche Riccardi.

LA LISTA DEI CONVOCATI