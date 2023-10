Latina, il Nas chiude una palestra, irregolarità in altre 8, 19mila euro di multe

LATINA – Quasi ventimila euro di multe, una chiusura e una sospensione sono il bilancio dei controlli svolti in centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori della provincia di Latina dai carabinieri del Nas diretti dal maggiore Felice Egidio. Le ispezioni sono state compiute nell’ambito di una più ampia operazione che ha interessato tutto il Centro Italia con i suoi 12 nuclei per la tutela della salute. Nel corso delle numerose ispezioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti e degli sportivi in generale, è stato verificato il possesso e la regolarità dei certificati di idoneità degli iscritti e frequentatori degli impianti sportivi.

A LATINA – In provincia di Latina sono state controllate complessivamente 56 associazioni sportive dilettantistiche e sono state 16 le violazioni accertate. Il provvedimento più grave per una palestra del sud pontino che è stata chiusa per mancanza del titolo autorizzativo, mentre per una seconda, sempre nel sud della provincia, è stato emesso il provvedimento di sospensione per l’assenza del defibrillatore nello svolgimento di

attività sportiva e irregolarità nella certificazione medica di alcuni iscritti.

Altri otto centri sportivi sono stati proposti per la chiusura dovuta alla mancanza o all’omessa manutenzione del defibrillatore. In tutto 21 le violazioni amministrative contestate per 19 mila euro dovute al mancato possesso, da parte dei responsabili legali degli impianti sportivi, dei certificati medici dei propri iscritti e per aver attivato studi medici privi di autorizzazione.

Le verifiche dei Carabinieri sono dirette al contrasto delle condotte illecite in materia di certificazione medica sportiva e negligenze nell’uso dei defibrillatori salvavita.