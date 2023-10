Priverno, sparisce la segnaletica del cantiere Anas, ma c’è il Gps: imprenditore denunciato

PRIVERNO – La sparizione di alcuni cartelli stradali in un cantiere sulla SS 699 Frosinone-mare, ha portato alla denuncia di un piccolo imprenditore di Priverno. Grazie al gps posizionato su uno dei segnali, infatti, dopo la denuncia dell’Anas, i carabinieri hanno ritrovato il materiale in un capannone di sua proprietà. L’uomo è accusato di ricettazione.

I segnali stradali, importanti per gli automobilisti e per gli operai anche per evitare gravi incidenti in una zona dove erano in corso lavori, erano stati trafugati di notte sull’arteria statale ad alta percorrenza nel tratto del comune di Terracina. Uno dei segnali però era dotato di localizzatore ed è stato proprio il segnale trasmesso dall’apparecchio a portare ieri alla scoperta della refurtiva. I militari della stazione di Priverno sono arrivati dritti dritti a casa dell’imprenditore lepino. È quindi scattata una perquisizione e i “pezzi” sottratti sono stati quasi tutti rinvenuti. Mancavano all’appello solo due segnali. La refurtiva è stata restituita ad una società che, per conto dell’ A.N.A.S., sta eseguendo lavori di ripristino dei guardrail su quel tratto di strada.