Pauroso incendio a Terracina: un uomo si sente male per i fumi

TERRACINA – Ha causato un pauroso incendio e fumi tossici per bruciare sterpaglie in un terreno in cui erano accatastati rifiuti. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i carabinieri forestali che hanno visto una nuvola di denso fumo nero provenire da una strada limitrofa alla Migliara 53, a Sabaudia e hanno deciso di controllare. Sul posto i carabinieri del Nucleo Forestale di Terracina hanno trovato un incendio in atto, che aveva già interessato un’area di circa 3000 metri quadrati. Ad una ispezione più accurata i militari hanno scoperto che nell’area c’erano rifiuti di ogni genere: numerosi pneumatici, un vecchio trattore, altri rifiuti plastici ancora in fase di combustione e parti di rifiuti elettrici ed elettronici (cosiddetti RAEE).

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Le immediate indagini svolte dai carabinieri permettevano di identificare il presunto autore dell’incendio, un uomo che volendo dare fuoco alle sterpaglie accumulate pulendo il terreno, aveva perso il controllo delle fiamme ed è denunciato per incendio e combustione illecita di rifiuti.

A causa delle emissioni di fumo un uomo che si trovava in zona ha avvertito un malore ed è stato soccorso dal servizio di emergenza sanitaria del 118 che lo ha poi trasportato all’ospedale Fiorini di Terracina.

I militari hanno anche sequestrato l’area interessata dall’incendio.