Nasce Salute in Cantiere: un’unità sanitaria mobile monitorerà i lavoratori edili, ma non solo

LATINA – Taglio del nastro oggi in piazza del Popolo a Latina per l’unità unità sanitaria mobile che garantirà il nuovo servizio Salute in cantiere. Alla presenza del Prefetto di Latina Maurizio Falco, della sindaca Matilde Celentano e delle altre autorità, l’Ente scuola Edile Formazione e Sicurezza ha presentato l’ iniziativa che ha l’obiettivo di monitorare e valutare i rischi per la salute derivanti dalle attività svolte sui cantieri e adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo l’esposizione alle malattie professionali. All’interno del mezzo, ci sono due postazioni di visita dove oggi e domani si farà prevenzione cardiologica, servizi e un locale per la misurazione dell’udito che si attiverà a breve, quando comincerà l’attività presso i cantieri. Una iniziativa voluta dalle parti sociali dell’Esel Cpt – Ente Scuola Edile della provincia di Latina e della Cassa Edile della provincia di Latina: Ance Latina, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Il plauso all’iniziativa del prefetto Maurizio Falco

“Questa iniziativa è in linea con gli indirizzi della Regione Lazio, lavoriamo per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro”, ha detto assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni.

“Un servizio che vogliamo rendere alla collettività tutta per ridurre i fattori di rischio”, ha sottolineato Georgia Pinna presidente dell’Ente Scuola Edile che ha anche ricordato il senso di questa due giorni del mondo delle costruzioni che prevede anche la gara di arte muraria in programma sabato 7 ottobre tra squadre junior e senior. ”

“Abbiamo attivato un percorso che coinvolge tutto il sistema edile della provinciali di Latina. Andremo presso le aziende per fare prevenzione-. Al centro del progetto, la valutazione dei rischi, l’esecuzione di esami medici, il monitoraggio delle condizioni di lavoro, in genere la promozione della salute e screening gratuiti per la cittadinanza”, ha spiegato il direttore dell’Ente Simone Vaudo.

L’attività che svolgiamo con questa Unità Mobile è rivolta anche ai cittadini in un momento in cui gli investimenti sulla sanità stanno diminuendo”, ha voluto sottolineato Salvatore Pastore vice presidente dell’Ente.