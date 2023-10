CISTRNA – S’è conclusa la tre giorni calabrese per il Cisterna Volley. Al palasport di Corigliano la formazione guidata da coach Guillermo Falasca ha partecipato al Torneo Città del Codex e del Castello vincendo la prima semifinale con l’OmiFer Palmi con il punteggio di 3-1 dopo un match che ha sfiorato le due ore di durata. La domenica è stata dedicata alla finalissima in cui il Cisterna Volley ha ceduto solo al tie-break con Taranto. Nel terzo giorno di permanenza in Calabria il Cisterna Volley ha sostenuto l’allenamento congiunto con i bulgari dell’Hebar, formazione che ha vinto lo scudetto in Bulgaria nel 2021 e nel 2022, e che presenta nel roster numerose conoscenze della Superlega italiana: Michele Baranowicz, Giulio Sabbi, Jacopo Massari, Rozalin Penchev, e Viktor Yosifov. In panchina non c’era coach Giuliani, impegnato con la nazionale turca al torneo di qualificazione olimpica in corso di svolgimento a Tokyo in Giappone.

«Durante l’allenamento con l’Hebar avevamo poche energie, questo anche in considerazione dei cinque set giocati con Taranto che ci hanno visti battagliare in campo – ha spiegato coach Guillermo Falasca – In questi giorni ho visto molte cose interessanti: contro Taranto è stata una sfida molto intensa e abbiamo fatto un bel lavoro nella fase break, che è una cosa che abbiamo allenato molto, e sono molto contento di questo anche se nel corso del torneo non siamo stati così incisivi con il servizio ma abbiamo tempo per lavorare. Ci sono cose su cui continuare a crescere come il lavoro sul cambio palla e, recuperando giocatori, come adesso stiamo facendo Efe Bayram potremo migliorare sempre di più nell’attesa che poi arrivino anche i due serbi dopo il torneo di qualificazione olimpica con la loro nazionale».

Prima dell’allenamento congiunto con l’Hebar il Cisterna Volley ha potuto beneficiare di una mattinata libera dopo le fatiche della finale con Taranto e i giocatori, accompagnati dallo staff, hanno potuto visitare le bellezze di Corigliano tra cui il castello. Nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per l’allenamento congiunto con i bulgari: chiaramente la squadra aveva ancora nelle gambe le scorie del lungo match del giorno precedente che ha visto i pontini in campo fino a tarda sera. Per la cronaca, la partitella che è seguita all’allenamento, della durata di tre set, se la sono aggiudicata capitan Yosifov e compagni (20-25, 25-27, 20-25) con Theo Faure che s’è confermato ancora una volta il miglior realizzatore dei pontini con dieci punti e il 62% in attacco. In questi giorni in Calabria coach Falasca ha schierato solitamente in avvio: Saitta in palleggio opposto a Theo Faure, laterali Jordi Ramon e Finauri, al centro Mazzone e Rossi con Piccinelli libero, poi nel corso dei vari match il tecnico spagnolo ha dato spazio al resto dei giocatori a sua disposizione.

Quello calabrese tuttavia non sarà l’ultimo test della pre-season per i pontini visto che il 14 e 15 ottobre i ragazzi del presidente Luigi Iazzetta saranno impegnati a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra con Padova, Panathinaikos e Taranto.

Pavle Peric e Aleksandar Nedeljkovic continuano a lavorare a Tokyo nel torneo di qualificazione a Parigi 2024, così dopo le due vittorie già conquistate con Turchia e Tunisia la Serbia tornerà in campo il prossimo 3 ottobre contro l’Egitto, poi Serbia – Finlandia (4 ottobre), Serbia – Giappone (6 ottobre), Usa – Serbia (7 ottobre) e Slovenia – Serbia (8 ottobre)

CISTERNA VOLLEY: De Santis, Tosti, Finauri, Anellucci, Giani, Jordi Ramon, Saitta, Piccinelli, Faure, Rossi, Czerwinski, Mazzone, Efe Bayram, Marini Da Costa. All. Falasca

HEBAR VOLLEY: Dimitrov, Valchev, Massari, Dimitrov, Simeonov, Sabbi, Yosifov, Karakashev, Salparov, Georgiev, Baranowicz, Kartev, Penchev. All. Simeonov