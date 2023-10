Redatte e inviate in Regione Lazio le linee guida per gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici

LATINA – Dopo le criticità emerse in sede di controllo da parte dell’Arpa e della Regione Lazio, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio guidata dal presidente Andrea Pol, ha elaborato la proposta di linee guida per i controlli degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici. Il documento è stato già trasmesso alla Regione Lazio e verrà esaminato nella prima seduta utile del Consiglio.

Il documento – si legge in una nota – nasce in seguito alle attività di verifica sugli APE condotte dall’Arpa e dalla Regione Lazio a partire da luglio 2022. Dai controlli effettuati sono emerse una serie di criticità, segnalate da numerosi professionisti, relative ai documenti richiesti e alle procedure di verifica. Il regolamento sul servizio di controllo degli attestati è stato interpretato e applicato in misura troppo stringente, tanto che ad oggi gli esiti delle verifiche effettuate trasmessi dai certificatori hanno portato ad elevare sanzioni nei confronti di quasi tutte le pratiche campionate. Preso atto di tale dato, la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio ha avviato un’interlocuzione congiunta con Arpa e Regione al fine di ridefinire i criteri e le modalità dei controlli. Il confronto ha condotto alla proposta di nuove linee guida che ridefiniscono la procedura di accertamento della conformità degli APE, sebbene nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di tutti gli stakeholders, unitamente ad una mozione presentata dai consiglieri regionali Micol Grasselli ed Enrico Tiero. La giunta Rocca, dunque, sarà impegnata a predisporre delle nuove linee guida adottando o modificando quelle proposte dalla Federazione, nodo che sarà al centro del prossimo consiglio regionale”.

La proposta degli Ingegneri è stata già accolta con favore nel settore delle costruzioni. «Il sistema delle imprese edili del Lazio è favorevole a qualsiasi tipo di intervento che contribuisca a fare chiarezza nell’interpretazione delle norme che regolamentano l’attività nel nostro settore. È necessario che le norme siano certe e non interpretabili per evitare comportamenti illeciti e dare sicurezza ai professionisti e di conseguenza al sistema produttivo» ha affermato il presidente di Ance Lazio, Nicolò Rebecchini.

«Gli APE, introdotti ormai da qualche anno, sono strumenti fondamentali per valutare l’efficienza energetica di un edificio. L’auspicio – sottolinea il presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, Giovanni Andrea Pol – è che le nuove indicazioni possano contribuire al riesame e alla definizione di nuove modalità di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica e garantire, nel rispetto dei ruoli delle parti, l’opportuna verifica dei documenti e l’operatività dei professionisti che li redigono».