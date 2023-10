Tiziano Ferro torna sui social: “Settimana speciale, esce il mio primo romanzo”

LATINA – Domani esce il romanzo di Tiziano Ferro “La felicità al principio” e il cantautore di Latina torna sui social con due orecchie da coniglio in una foto casalinga e un post nato per ringraziare i milioni di fan che gli hanno mostrato il loro affetto dopo la notizia del divorzio dal marito Victor Allen e la conseguente scelta di cancellare tutti gli appuntamenti a teatro di presentazione previsti nel mese di ottobre a Roma, Milano, Bologna e Palermo.

“Sono fortunato – scrive – Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo.

Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore.

E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!”

Il post è accompagnato da una foto ritoccata con la app Animal Face, nella quale Tzn tiene in mano il romanzo ( : )

IL ROMANZO – Il romanzo è autobiografico e ha per protagonista – scrive Mondadori che edita il romanzo – “il famoso cantante Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Angelo Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla. Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano Ferro ha condiviso fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni”.