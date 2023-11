Alto Impatto torna al Nicolosi e stavolta di notte

LATINA – E’ tornata nel quartiere Nicolosi di Latina l’operazione Alto Impatto, stavolta di notte. Le forze dell’ordine a partire da giovedì sera hanno svolto controlli straordinari nel quadrante del capoluogo considerato tra i più critici sotto il profilo della microcriminalità e dello spaccio di stupefacenti e che era stato il primo ad essere passato al setaccio in avvio del nuovo dispositivo che si svolge sotto il coordinamento della Prefettura. In campo anche le unità cinofile per i controlli antidroga.

Nei giorni scorsi l’operazione Alto Impatto ha riguardato anche i quartieri Q4 e Q5 e in particolare la zona delle Vele dell’Ater.